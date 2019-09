US-Vizepräsident Pence (r.) trifft den Präsidenten der Ukraine Selenskyj.

Quelle: Petr David Josek/AP/dpa

US-Vizepräsident Mike Pence hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Konflikt mit Russland weitere Unterstützung der Vereinigten Staaten zugesichert.



Die USA stünden in Fragen der Sicherheit und der territorialen Integrität zusammen mit dem ukrainischen Volk, sagte Pence nach Angaben von Journalisten aus seiner Delegation am Rande des Weltkriegsgedenkens in Warschau bei einem Treffen mit Selenskyj. Das gelte auch für "den berechtigten Anspruch der Ukraine auf die Krim".