In der Ukraine steht im nächsten März die Präsidentenwahl an. Mit der Verhängung des Kriegsrechtes könnten die Wahlen verschoben werden, weil unter anderem das Versammlungsrecht im Wahlkampf nicht gewährleistet wäre und Ausgangssperren bestehen könnten. Das ukrainische Parlament wollte am Montagnachmittag bei einer Sondersitzung darüber entscheiden.



Die Ausrufung des Kriegsrechts wäre ein "bedeutender Einschnitt" - denn weder bei der Annexion der Krim noch während des Krieges in der Ostukraine sei das Land diesen Schritt gegangen, berichtet ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa. "Jetzt ist es das erste Mal, dass Russland direkt auf ukrainische Marineschiffe geschossen haben soll", so Gaa.