Haitis neuer Präsident Jovenel Moïse. Archivbild

Quelle: Dieu Nalio Chery/AP/dpa

Gut eine Woche nach dem Beginn von heftigen Protesten gegen die Regierung in Haiti hat sich Präsident Jovenel Moise an die Bevölkerung gewandt. Er werde das Land nicht in die Hände bewaffneter Banden und Drogenhändler geben, sagte Moise laut der Tageszeitung "Le Nouvelliste" im Fernsehen.



Zuvor hatte er auf Twitter erklärt, der Konflikt in dem Karibikstaat könne nur durch einen Dialog und ohne Gewalt gelöst werden. Moise mahnte an, dass ein Bürgerkrieg in Haiti niemandem nützen würde.