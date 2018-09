OPEC-Logo in der Zentrale in Wien. Archivbild Quelle: Lisi Niesner/EPA/dpa

Die Spannungen zwischen den großen Ölfördernationen scheinen vor dem wichtigen OPEC-Treffen in Wien zuzunehmen. Der iranische Ölminister Bijan Zanganeh will bereits an diesem Freitag aus Wien abreisen und nicht am "OPEC+"-Treffen am Samstag teilnehmen, wie er sagte.



Damit ist das Treffen der Mitglieder des Ölkartells OPEC und anderer großer Förderer wie Russland gemeint. Russland und Saudi-Arabien wollen die Fördermengen wieder anheben. Länder wie Venezuela, der Irak und Iran sind dagegen.