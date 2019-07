Mike Pence, Vizepräsident der USA.

Quelle: Patrick Semansky/AP/dpa

US-Vizepräsident Mike Pence hat bekräftigt, dass die USA weiter Druck auf den Iran machen wollen. "Der Iran sollte die amerikanische Zurückhaltung nicht mit einem Mangel an amerikanischer Entschlossenheit verwechseln", sagte er in einer Rede.



Man hoffe auf das Beste, aber das US-Militär sei bereit, amerikanische Interessen und US-Bürger in der Region zu schützen. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) bestätigte zuvor, dass Teheran sein Uran höher als erlaubt angereichert habe.