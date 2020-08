Experten bei der Anhörung des Kulturausschusses.

Im Konflikt um mögliche Entschädigungen für die Nachfahren der letzten Monarchie in Deutschland haben Experten während einer Anhörung im Kulturausschuss des Bundestags keine einheitliche Position finden können. Die Abgeordneten befragten in Berlin sieben eigens eingeladene Historiker, Juristen und Kunstexperten.



Im Kern ging es erneut um die Frage, ob die Hohenzollern in Person des damaligen Kronprinzen Wilhelm von Preußen dem nationalsozialistischen System "erheblichen Vorschub geleistet" haben.