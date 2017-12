"Die EU schaut sehr aufmerksam auf das, was in Barcelona heute Abend passieren könnte", sagte David McAllister im ZDF morgenmagazin mit Blick auf die erwartete Rede von Regionalpräsident Carles Puigdemont, in der dieser die Loslösung Kataloniens von Spanien ausrufen könnte. "Für den Fall, dass es einen solchen Schritt gibt, würde die Europäische Union an der Seite Spaniens stehen und diese Unabhängigkeit nicht anerkennen", sagte McAllister, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament.