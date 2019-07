Der Supertanker «Grace 1» bleibt vorerst festgesetzt.

Quelle: Marcos Moreno/AP/dpa

Der Kapitän und drei leitende Offiziere eines in Gibraltar festgesetzten iranischen Supertankers sind gegen Kaution auf freiem Fuß. Das teilte die Polizei nach Angaben des "Gibraltar Chronicle" mit. Gegen sie sei keine Anklage erhoben worden.



Die "Grace 1" bleibe festgesetzt. Der Supertanker war in der vergangenen Woche gestoppt und an die Kette gelegt worden. Der Kapitän und die Offiziere sollen mit Öllieferungen an Syrien gegen EU-Sanktionen verstoßen haben. Der Iran bestreitet das.