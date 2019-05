Der irakische Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Nach dem Raketenangriff auf die hoch gesicherte Grüne Zone in Bagdad bemüht sich Iraks Regierung um eine Entspannung der Lage. Regierungschef Adel Abdel Mahdi erklärte in Bagdad, er werde Delegationen nach Washington und Teheran schicken, um die Spannungen zu beenden. Verantwortliche beider Seiten hätten zugesichert, dass sie keinen Krieg wollten, sagte er.



Am Sonntag war in Bagdads Grüner Zone eine Rakete eingeschlagen. Dort liegt auch die US-Botschaft. Unklar ist, wer die Rakete abfeuerte.