Merkel (CDU) beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für eine friedliche Lösung der Krise zwischen den USA und dem Iran ausgesprochen. "Ich sage, dass das nicht nur eine Hoffnung sein darf, sondern dass da mit allergrößter Ernsthaftigkeit dafür gearbeitet werden muss", sagte die CDU-Politikerin beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund.



Das Thema werde sicher auch beim G20-Gipfel in der nächsten Woche in Japan eine Rolle spielen. Sie habe den festen Willen, für eine diplomatische Lösung zu arbeiten.