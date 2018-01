Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im internationalen Konflikt mit Nordkorea wieder eine deutsche Vermittlerrolle angeboten. "Wir alle sind beunruhigt, wenn wir sehen, was für Atomtests in Nordkorea durchgeführt werden", sagte die CDU-Vorsitzende an diesem Freitag bei einem Wahlkampfauftritt im hessischen Heppenheim.