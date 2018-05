Das US-Konsulat in Istanbul. Quelle: Neyran Elden/AP/dpa

Vor der Reise des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim in die USA entspannt sich der Visastreit zwischen den beiden Nato-Verbündeten. Die US-Botschaft in Ankara teilte mit, dass Vertretungen in der Türkei "in begrenztem Umfang" wieder Visa ausstellen würden.



Unmittelbar darauf teilte die türkische Botschaft in Washington mit, auch die türkischen Vertretungen in den USA würden nun "in begrenztem Umfang" wieder die Erlaubnis zur Einreise an Amerikaner vergeben.