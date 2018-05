Globale Kriegs- und Krisenherde sind demnach vor allem afrikanische Staaten südlich der Sahara sowie der Vordere und Mittlere Osten. Als einzigen Krieg auf europäischem Boden werten die Forscher die Kämpfe in der Ostukraine. Der Bericht verzeichnet auch Übergriffe mit fremdenfeindlichem Hintergrund in Deutschland: So habe es 2017 rund 1.400 Angriffe auf Flüchtlinge und ihre Unterkünfte gegeben. Die afrikanischen Sub-Sahara-Staaten waren laut Studie mit zehn Kriegen und drei begrenzten Kriegen Schauplatz der meisten hochgewaltsamen Auseinandersetzung weltweit. Beispielsweise eskalierten 2017 die Auseinandersetzungen zwischen Milizen und der Regierung in der Demokratischen Republik Kongo zum Krieg. Auch die Kämpfe in Äthiopien zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen werteten die Heidelberger Konfliktforscher als Krieg.