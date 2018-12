Erhebliches Konfliktpotential resultiert schließlich aus dem Meeresspiegelanstieg als Folge des Klimawandels, der zu Verschiebungen von Küstenlinien und zum Verlust von Landgebiet führen wird. Alexander Proelß

Proelß: In manchen Gegenden der Erde ist dies zu befürchten. Man denke nur an die Situation im südchinesischen Meer, in dem sich die gebiets-, nutzungs- und umweltschutzbezogenen Ansprüche zahlreicher Staaten überlagern. Ein zweites Beispiel ist die Arktis, die Schätzungen zufolge ab Mitte des Jahrhunderts - je nach Fortschreiten der Erderwärmung - in den Sommermonaten komplett eisfrei sein könnte. Damit treten bislang unzugängliche Meeresgebiete in den Vordergrund des Interesses, was wiederum kollidierende Ansprüche der Arktisanlieger und anderer Staaten auslösen könnte.



Erhebliches Konfliktpotential resultiert schließlich aus dem Meeresspiegelanstieg als Folge des Klimawandels, der zu Verschiebungen von Küstenlinien und zum Verlust von Landgebiet führen wird. Dies wirft wiederum u.a. Fragen des Umgangs mit sogenannten "Klimaflüchtlingen" auf. Es gibt aber durchaus auch Beispiele, die optimistisch stimmen. So haben etwa Norwegen und Russland 2010 einen jahrzehntelangen Streit über die Grenzziehung in der Barentssee und damit die Aufteilung der dort vorhandenen Ressourcen durch Vertragsschluss friedlich beigelegt.