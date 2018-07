Psychologen haben das Streit-Verhalten in OPs untersucht. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

An jedem Arbeitsplatz gibt es mal Streit - auch in Operationssälen. Vorwiegend geraten dort Menschen gleichen Geschlechts aneinander, berichten Forscher im Fachmagazin "Proceedings". Außerdem gehen Konflikte im OP in 80 Prozent der Fälle von Angestellten aus, die in der Hierarchie höher stehen.



Am ehesten gebe es Ärger, wenn der Chirurg ein Mann und das Team überwiegend männlich ist. Die Hierarchie lautet den Forschern zufolge: Chirurg, Assistenzchirurg, Anästhesist, OP-Schwestern.