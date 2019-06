Jens Stoltenberg, Generalsekretär der NATO.

Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

Die Nato stellt sich darauf ein, dass Kriege in Zukunft auch im Weltraum entschieden werden könnten - zum Beispiel durch Angriffe auf strategisch wichtige Satelliten oder den Einsatz von weltraumgestützten Waffen.



Daher will das Bündnis bei einem Verteidigungsministertreffen am morgigen Mittwoch erstmals eine Weltraum-Strategie beschließen. Das erklärte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Ende des Jahres könnte der Weltraum sogar zu einem eigenständigen Operationsgebiet erklärt werden.