Geugjes: Wir haben ungewöhnliche Entwicklungen beobachtet. Beispielsweise vier neue Kriege in Afrika. In der Zentralafrikanischen Republik und in der Demokratischen Republik Kongo sind drei Konflikte eskaliert, und ein ethnischer Konflikt in Äthiopien ist erst letztes Jahr aufgekommen und hat sich direkt zum Kriegszustand entwickelt. In Asien ist 2017 der Krieg in Pakistan gegen Islamisten das erste Mal seit zehn Jahren deeskaliert, dafür gab es aber zwei andere Konflikte, die kriegerisch geworden sind. Einer von ihnen war der Konflikt um die Rohingya-Minderheit in Myanmar, über den die Medien viel berichtet haben. Solche Entwicklungen sind ungewöhnlich, denn eigentlich tendieren Kriege dazu, relativ langlebig und beständig zu sein.