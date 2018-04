Bis Verhandlungsbeginn tourt er also weiter durch die Kommunen und verkündet: Wir sind es wert. Und zwar genau sechs Prozent mehr an Lohn, mindestens aber 200 Euro im Monat. Auszubildende sollen 100 Euro mehr erhalten. Zu den Forderungen gehört auch, dass Auszubildende in Zukunft übernommen werden müssen. Außerdem sollen Sonderzahlungen in Ost-Deutschland auf West-Niveau gehoben werden und Schichtarbeiter sollen bis zu neun Tage Sonderurlaub erhalten. Die Forderungen sollen für 2,3 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst gelten.