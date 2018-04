Sigmar Gabriel (SPD) sprach vor Studenten der Universität. Quelle: Oliver Berg/dpa

Der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat eine gemeinsame europäische Syrien-Strategie angemahnt. "Es ist eine wahre Herkulesaufgabe, die Europa da zu bewältigen hat", sagte er in einer Vorlesung an der Uni Bonn.



Er kritisierte, dass Europa zuletzt wieder ohne gemeinsame Linie agiert habe. Frankreich und Großbritannien hätten sich mit den USA an dem Militärschlag beteiligt, Deutschland und andere europäische Länder hätten sich zurückgehalten. Diese Spaltung sei gefährlich.