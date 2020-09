Libyen, Tripolis: Trümmerteile, Kleidungsstuecke und Blutlachen liegen nach einem Luftangriff in einer Militärakademie.

Quelle: DPA

Die Konfliktparteien in Libyen haben sich gegenseitig einen Bruch der geltenden Waffenruhe vorgeworfen. Bereits Minuten nach deren Inkrafttreten habe es in zwei Randbezirken in der Hauptstadt Tripolis Verstöße gegeben, teilte die Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch mit.



Ein Kommandeur der Libyschen Nationalarmee (LNA) des Generals Chalifa Haftar erklärte, die Regierung habe "mit allen möglichen Waffen, darunter Artillerie, an mehr als einer Front" gegen die Waffenruhe verstoßen.