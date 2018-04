Erdogan wirft der EU vor, versprochene Geldzahlungen für die Versorgung von syrischen Flüchtlingen in der Türkei hinauszuzögern. Von der ersten 3-Milliarden-Euro-Tranche sei nur ein geringer Teil ausgezahlt worden, sagte Erdogan zuletzt und warnte davor, mit dem Stolz der Türkei zu spielen. Die zuständige EU-Kommission weist die Vorwürfe zurück. Sie argumentiert, dass die Projektplanungen durch Hilfsorganisationen oft viel Zeit in Anspruch nähmen. Die Behörde hat zudem erst am 14. März einen Vorschlag gemacht, wie nach einem ersten Hilfspaket von drei Milliarden Euro eine Zahlung von weiteren drei Milliarden finanziert werden könne.



Einigungsaussichten: hoch. Die EU versicherte Erdogan in Warna, dass die Gelder wie versprochen gezahlt werden. "Es sollte keinen Zweifel geben, dass die EU ihren Zusagen nachkommen wird", sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Was die EU für die mehr als 3,5 Millionen Syrien-Flüchtlinge in seinem Land tue, sei in Sachen Solidarität international beispielhaft.