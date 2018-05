Beim Thema Landwirtschaft droht Streit Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Die Spitzen von CDU, CSU, FDP und Grünen haben am Mittag ihre Sondierungen über eine Jamaika-Koalition fortgesetzt. Es geht unter anderem um die Themenkomplexe Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Hier liegen vor allem die Positionen von Union und Grünen weit auseinander.



Am Freitag wollen Union, FDP und Grüne die erste Sondierungsrunde abschließen und eine Zwischenbilanz auf dem Weg zu einem Jamaika-Bündnis ziehen. In der kommenden Woche will man dann Nägel mit Köpfen machen.