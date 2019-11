Die NPD-Demo mit rund 100 erwarteten Teilnehmern war bis zuletzt Gegenstand einer gerichtlichen Auseinandersetzung. Die Polizeidirektion Hannover hatte die Veranstaltung unter Verweis auf eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit verboten. Die NPD legte gegen das Verbot Klage beim Verwaltungsgericht Hannover ein - mit Erfolg. Das Gericht entschied, dass ein Totalverbot der Demo nicht verhältnismäßig sei. Dagegen legte wiederum die Polizeidirektion Hannover Beschwerde beim niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg ein. Die OVG-Richter bestätigten am Freitagabend die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hannover. Die NPD dürfe demonstrieren, weil die von der Polizeidirektion angeführten Gründe ein vollständiges Verbot der Versammlung nicht rechtfertigten, so die Richter in Lüneburg.