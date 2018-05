Benjamin Netanjahu in Jerusalem. Quelle: Jim Hollander/EPA Pool/dpa

Eine Konfrontation mit Iran wegen dessen Militärpräsenz in Syrien sollte nach Ansicht des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu "besser jetzt als später" erfolgen. Das sagte Netanjahu in Jerusalem. Israel wolle keine Eskalation, sei aber auf jedes Szenario vorbereitet.



Seiner Ansicht nach versucht Teheran mit der verbündeten Hisbollah eine neue Frontlinie gegen Israel in Syrien zu errichten. Die iranischen Revolutionsgarden hätten hochmoderne Waffen nach Syrien geschafft.