Immer wieder kommt es zu Konfrontationen in Gaza. Symbolbild

Quelle: Mohammed Talatene/dpa

Bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza zwei Palästinenser getötet worden. 55 weitere Palästinenser hätten Verletzungen erlitten.



Eine israelische Armeesprecherin in Tel Aviv sagte, rund 9.500 Palästinenser hätten an mehreren Punkten entlang der Grenze an Protesten teilgenommen. Dabei sei es zu Ausschreitungen gekommen. Die Soldaten hätten entsprechend reagiert, um die Unruhen aufzulösen.