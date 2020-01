Guaidó (Mitte) durfte das Parlament nicht betreten.

Quelle: Pedro Ramses Mattey/dpa

In einer konfusen Sitzung mit Ausschluss der Opposition haben regierungstreue Abgeordnete in Venezuela einen neuen Parlamentsvorsitzenden gewählt. Der neue Vorsitzende Luis Parra soll den selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaido ablösen, der seine Wiederwahl anstrebte.



Sicherheitskräfte verwehrten Guaido sowie mehreren Dutzend weiterer Oppositionsabgeordneten den Zutritt zum Parlament. Guaido hatte sich für seine Wiederwahl beworben. Er kündigte an, das Parlament werde andernorts tagen.