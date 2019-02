Es wurde ein erster Impfstoff gegen Ebola entwickelt. Er ist noch nicht offiziell zugelassen, wird jedoch von einer zuständigen Beratergruppe der WHO während eines Ebola-Ausbruchs empfohlen. Der rVSV-ZEBOV Ebola-Impfstoff wurde 2015 an mehr als 11.000 Menschen getestet und hat sich als guter Schutz erwiesen. Ansonsten ist vor allem Aufklärung vor Ort wichtig, damit die Menschen wissen, wie sie sich nicht in besondere Gefahr begeben.



Quelle: World Health Organisation (WHO)