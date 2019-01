Die Afrikanische Union (AU) hatte eine Verschiebung der Veröffentlichung der Endergebnisse beantragt. Sie meldete "ernste Zweifel" am Wahlergebnis an. Die Afrikanische Union hatte vor, am Montag eine hochrangige Delegation zu entsenden, um einen Weg aus der Wahlkrise zu finden. Sie fürchtete, dass es zu Unruhen kommt. Mindestens 34 Menschen sind seit Bekanntgabe vorläufiger Ergebnisse am 10. Juni getötet worden, wie die Vereinten Nationen mitteilten.