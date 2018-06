Jean-Pierre Bemba wurden Kriegsverbrechen angelastet. Quelle: Michael Kooren / Pool/REUTERS POOL/dpa

Kongos früherer Vizepräsident Jean-Pierre Bemba kommt vorerst auf freien Fuß. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hatte am Freitag eine gegen ihn verhängte langjährige Haftstrafe wegen schwerer Verfahrensfehler aufgehoben. Bemba war 2016 wegen Kriegsverbrechen zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt worden.



Der 55-Jährige werde bis zu einem weiteren Urteil am 4. Juli unter strengen Auflagen aus der Haft entlassen. In dem Fall von Zeugenbestechung drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft.