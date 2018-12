Der Verein, der seine Ursprünge in Hamburg und Berlin hat, hat sich in den vergangenen Jahren in ganz Deutschland verbreitet - und darüber hinaus. Die mittlerweile mehr als 9.000 Mitglieder sind in 30 "Erfahrungsaustauschskreise" eingeteilt - die Liste reicht von Aachen bis Zürich. In manchen Städten treffen sich die Hacker nur zu einem monatlichen Stammtisch, in immer mehr Städten haben sie eigene "Hackerspaces" wie in Köln.