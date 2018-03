Der Entwurf geht jetzt zur Unterzeichnung an Gouverneur Scott. Quelle: David Maxwell/EPA/dpa

Nach dem Massaker an einer Schule in Florida will der US-Staat sein Waffengesetz verschärfen. Nach dem Senat verabschiedete auch das Repräsentantenhaus einen Gesetzentwurf, der das Mindestalter bei Waffenkäufen auf 21 Jahre anheben würde. Der Gouverneur von Florida, Rick Scott, muss den Entwurf noch unterschreiben.



Der Gesetzentwurf sieht eine Anhebung des Mindestalters von 18 auf 21 Jahren vor. Außerdem soll es bestimmten Mitarbeitern an Schulen erlaubt werden, eine Waffe zu tragen.