Polizeiwache vor dem Wahlleiterbüro. Quelle: Joe Skipper/AP/dpa

In Florida kommt es wegen des äußerst knappen Wahlausganges zu einer Neuauszählung der US-Wahlen. Das ordneten die Behörden an. Dies sorgt für heftigen Streit. Die Republikaner wähnen Betrugsversuche. Auch in anderen Staaten muss neu gezählt werden.



Präsident Trumps Republikaner hatten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren, im Senat jedoch verteidigt. Dort haben sie 51 der 100 Sitze sicher. Sollten die Demokraten noch Sitze gewinnen, würde sich an der Mehrheit nichts ändern.