Bürger vor einem Wahllokal in Georgia. Quelle: David Goldman/AP/dpa

Zwei Jahre nach der Wahl von US-Präsident Donald Trump wählen die Amerikaner in einer aufgeheizten politischen Stimmung einen neuen Kongress. Sie geben auch ein Votum über Trumps Politik des "America first" ab, die das Land stark polarisiert.



Mit Ergebnissen wird am frühen Mittwochmorgen MEZ gerechnet. Die US-Medien berichteten von Rekordzahlen an Frühwählern, was auf eine höhere Wahlbeteiligung hindeuten könnte. Meinungsforscher warnten davor, sich zu sehr auf Umfragen zu verlassen.