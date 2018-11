Sie werden den Präsidenten jagen. ZDF-Korrespondent Ulf Röller über die US-Demokraten

Die Demokraten hätten gehofft, so Röller, durch einen Gewinn der Mehrheit in beiden Kammern eine "symbolische Abwahl" zu organisieren, dies sei nicht erreicht worden. "Trotzdem ist es ein neuer Tag in Washington", weist Röller auf den Mehrheitsverlust Trumps im Repräsentantenhaus hin. Die Macht des Präsidenten sei dadurch deutlich eingeschränkt, er brauche nun die Demokraten, um Gesetze zu machen. "Sie werden den Präsidenten jagen", erwartet Röller. Er gehe davon aus, dass die Partei Dokumente anfordere, um mutmaßliche Verstrickungen Russlands in seinen Wahlkampf offenzulegen.