Die Anzahl an Bundesstaaten, die auf Papier setzen, steigt zwar, allerdings wird in den wenigsten Fällen auch eine Nachzählung der Stimmen durchgeführt, um das Ergebnis zu bestätigen. Im Bundesstaat Georgia passiert nach wie vor beides nicht. Marilyn Marks leitet die "Coalition for Good Governance" und kämpft seit neun Jahren für mehr Transparenz bei der Stimmabgabe. Ihre Erklärung für den Stillstand: "Unsere gewählten Politiker haben kein Interesse an diesem Thema. Sie wurden ja mithilfe des Systems gewählt, deshalb wollen sie es auch nicht ändern." Die USA würden sich damit brüsten faire Wahlen abzuhalten - zu Unrecht, so Marks.



Um ein Mindestmaß an Sicherheit zu gewährleisten, brauche es Stimmzettel aus Papier. Marilyn Marks hat deshalb den Bundesstaat Georgia auch verklagt. Die Richterin stimmte ihr zu und urteilte, dass die Verwendung von Wahlmaschinen ohne Papiernachweis verfassungswidrig ist. Doch für eine Umstellung zu neuen Maschinen vor den Kongresswahlen sei es zu spät.