Vor zwei Jahren wurde US-Präsident Donald Trump gewählt. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Zwei Jahre nach dem Wahlsieg von US-Präsident Donald Trump stehen in den USA morgen Kongresswahlen an. Bei den Midterms werden alle Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat vergeben. Die Abstimmung ist auch ein Referendum über die umstrittene Politik Trumps, der zum Wahlkampfendspurt noch drei Auftritte plant.



Trumps Republikaner müssen Umfragen zufolge befürchten, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu verlieren. Erste aussagekräftige Ergebnisse werden am Mittwoch erwartet.