Peter Altmaier (CDU) ist Bundesminister für Wirtschaft.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hält Steuersenkungen für finanzierbar, um die Konjunktur wieder anzukurbeln. "Wir haben alle ein Interesse an einem ausgeglichenen Haushalt und an der schwarzen Null, aber es gibt Spielräume", sagte er der Funke Mediengruppe. So forderte er erneut die Abschaffung des Solidaritätszuschlags.



Altmaier begründete seine Forderung auch mit Steuersenkungen in den USA, Großbritannien und Frankreich. Deutschland müsse für Unternehmen attraktiv bleiben.