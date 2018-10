Container liegen am Containerterminal im Hamburger Hafen. Quelle: Axel Heimken/dpa

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht trotz einer gesenkten Konjunkturprognose einen stabilen wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland. Dieser komme zunehmend bei den Bürgern an, sagte der CDU-Politiker in Berlin.



Die Arbeitslosigkeit gehe weiter zurück, die Löhne stiegen. Außenwirtschaftliche Risiken wie die Handelskonflikte der USA mit der EU und China sind dagegen gestiegen. Altmaier rechnet für 2018 mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,8 Prozent.