Grundsätzlich sehen Ökonomen die Wirtschaft in guter Verfassung. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Die Hochkonjunktur in Deutschland setzt sich nach Einschätzung der Bundesbank fort, verliert aber etwas an Tempo. In diesem Jahr werde die Wirtschaft bereinigt um den Effekt von Kalendertagen um 2,0 Prozent wachsen, teilte die Notenbank in Frankfurt mit.



Bei ihrer letzten Wachstumsprognose im Dezember hatten die Ökonomen einen kräftigeren Zuwachs von 2,5 Prozent erwartet. Für Unsicherheit sorgen laut Bundesbank Handelskonflikte und die politische Ungewissheit in einigen Euroländern.