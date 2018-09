Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht hat ein Konjunkturprogramm für abgehängte Regionen in Ost- und Westdeutschland gefordert. "Ein reines Ostprogramm wäre ein Fehler. Wir brauchen ein Programm für alle Regionen, die Probleme mit ihrer wirtschaftlichen Entwicklung haben und in denen die öffentliche Infrastruktur in den letzten Jahren abgebaut wurde."



Das sagte Wagenknecht dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Es geht darum, dass der Staat auch in der Fläche seine Aufgaben wieder wahrnimmt."