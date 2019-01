Konjunktursorgen belasten die Börse am ersten Handelstag.

Quelle: Arne Dedert/dpa

Konjunktursorgen haben den Dax zum Jahresstart wieder belastet. Nach der Erholung am letzten Handelstag des Jahres 2018 lag der deutsche Leitindex im frühen Handel mit 10 454,83 Punkten um 0,99 Prozent tiefer.



Dafür gibt es laut Manager Thomas Altmann von QC Partners mehrere Gründe. Dazu zählen der teilweise Regierungsstillstand in den USA und die deutlich nachlassende Wachstumsdynamik in China. In China hat sich die Stimmung bei kleinen und mittelgroßen Industriebetrieben eingetrübt.