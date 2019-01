DIW-Chef Marcel Fratzscher setzt auf den Binnenmarkt. Archivfoto

Quelle: Daniel Naupold/dpa

Die Sorge um den Aufschwung in Deutschland ist aus Sicht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung überzogen. "Wir müssen weg vom Alarmismus", sagte DIW-Chef Marcel Fratzscher. Die deutsche Wirtschaft laufe gut. Die Beschäftigung werde weiter steigen.



Auch im nächsten Jahr werde vor allem der Binnenmarkt die deutsche Wirtschaft stützen. Unsicherheiten gebe es dagegen für die Exportwirtschaft. Seine größten Sorgen sei eine Rezession in den USA und ein massiver Abschwung in China.