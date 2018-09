Mit Service-Angeboten wie kostenfreiem W-LAN an Bord der Fernbusse hat Flixbus den Standard erhöht und gerade jüngere Kundschaft an sich gezogen. Um mehr Kunden zu gewinnen, sollen künftig in den Bussen etwa Sitzplatzreservierungen für besonders begehrte Plätze eingeführt werden. Außerdem arbeite man an der Einführung eines Unterhaltungsprogramms, in dem die Kunden kostenlos Filme auswählen können. In diesem Bereich hätte die Deutsche Bahn noch einiges nachzuholen.