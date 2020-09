Das Logo von Walt Disney. Archivbild

Quelle: Richard Drew/AP/dpa

Disney hat mit seinem neuen OnlineVideodienst einen Turbostart hingelegt. Der erst seit kurzem verfügbare Streaming-Service Disney+ hatte zu Wochenbeginn bereits 28,6 Millionen Kunden. Das teilte der Unterhaltungsriese nach US-Börsenschluss mit.



Das Wachstum habe "sogar unsere höchsten Erwartungen übertroffen", sagte Konzernchef Bob Iger. Disney+ hatte in den USA am 12. November Premiere gefeiert und ist bislang nur in fünf Ländern zu empfangen. In Deutschland soll der Service am 24. März an den Start gehen.