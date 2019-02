Amazon plant einen eigenen Zustelldienst.

Quelle: John Minchillo/AP/dpa

Der Internet-Handelsriese Amazon will den US-Paketdiensten UPS und FedEx laut einem Pressebericht bald mit einem eigenen Lieferservice Konkurrenz machen. Unter dem Namen "Shipping with Amazon" wolle Amazon auch Pakete von anderen Unternehmen abholen und an deren Kunden ausliefern, schrieb das "Wall Street Journal".



Amazon wollte dies nicht bestätigen. Der Konzern investiert aber schon kräftig in seine Lieferlogistik und betreibt in den USA bereits eine Lieferwagen- und Flugzeug-Flotte.