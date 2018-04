Deutschland hat beim superschnellen Internet Nachholbedarf. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Die deutschen Landkreise setzen beim Breitbandausbau in den ländlichen Regionen auf eine konsequente Glasfaserkabelverlegung, die nicht am Bürgersteig endet. Die Glasfaser müsse tatsächlich bis ins Gebäude verlegt werden, forderte der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager.



Im Koalitionsvertrag von Union und SPD wird das Versprechen eines Glasfaser-Ausbaus durch das Wort "möglichst" eingeschränkt: "Glasfaser in jeder Region und jeder Gemeinde, möglichst direkt bis zum Haus".