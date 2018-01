EU-Haushaltskommissar Oettinger fordert höhere Einzahlungen. Quelle: Wiktor Dabkowski/ZUMA Wire/dpa

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger will Deutschland und die anderen Mitgliedstaaten von 2021 an zu höheren Einzahlungen in den europäischen Haushalt bewegen.



Oettingers Vorstellungen zufolge sollen die wegen des EU-Austritts Großbritanniens wegfallenden Mittel von 12 bis 13 Milliarden Euro pro Jahr zur Hälfte über Einsparungen aufgefangen werden. Die anderen 50 Prozent könnten durch frisches Geld gedeckt werden, sagte der CDU-Politiker bei einer Konferenz zur EU-Finanzplanung.