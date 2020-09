Wahlverlierer Leo Varadkar.

Quelle: Brian Lawless/PA Wire/dpa/Archivbild

Knapp zwei Wochen nach den Parlamentswahlen in Irland hat Regierungschef Leo Varadkar seinen Rücktritt erklärt. Varadkar reichte sein Rücktrittsschreiben bei Präsident Michael Higgins ein.



Im Einklang mit der Verfassung bleiben Varadkar und seine Minister aber geschäftsführend im Amt, bis ein neuer Ministerpräsident und ein neues Kabinett ernannt seien, teilte die Regierung in Dublin mit. Varadkars konservative Partei Fine Gael hatte bei den Wahlen am 8. Februar eine schwere Niederlage erlitten.