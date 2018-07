Donald Trump Quelle: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani mit martialischen Worten gedroht. "Bedrohen Sie niemals wieder die USA, oder Sie werden Konsequenzen von der Art zu spüren bekommen, wie sie wenige zuvor in der Geschichte erleiden mussten", schrieb Trump auf Twitter.



Trump verfasste den Text fast komplett in Großbuchstaben. Rohani hatte zuvor eine Blockade der Ölexport-Routen am Persischen Golf in Aussicht gestellt und Trump gewarnt, nicht mit dem Feuer zu spielen.