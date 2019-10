Andererseits wächst die Zahl der rechtsextremer Gewalttaten: plus 3,2 Prozent 2018 im Vergleich zum Vorjahr, fremdenfeindliche Körperverletzungsdelikte plus sieben Prozent. Und in dieser Statistik des Verfassungsschutzberichtes ist der Mord an Walther Lübcke zum Beispiel oder die Angriffe auf Rabbiner in Berlin und München noch gar nicht dabei. 24.100 gewaltorientierte, extremistische Personen leben in Deutschland, sagen die Verfassungsschützer. 12.700 von ihnen gelten als rechtsextrem. "Antisemitismus", heißt es im jüngsten Bericht, "ist ein konstantes Agitationsfeld und ideologisches Identifikationsmerkmal von Rechtsextremisten".